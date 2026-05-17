БРИКС против давления: что обсуждали в Нью-Дели на фоне визита Трампа в Китай

Главы МИД объединения заявили о необходимости многополярного мира и независимой политики.

В традиционном противостоянии двух ядерных сверхдержав появился еще один геополитический игрок. Китай, у которого пока арсенал в десять раз меньше, чем и у России, и у США, но он стремительно наращивает свои мощности, опираясь на огромную, самую большую в мире экономику. Неслучайно в военных доктринах Пентагона Китай, а не Россия, стал со временем соперником номер один.

У Вашингтона и Пекина все больше накапливается противоречий: переворот в Венесуэле, бомбежка Ирана — все это удары на самом деле по Китаю, который закупал нефть в этих государствах.

И отправляясь в КНР, госсекретарь Рубио недвусмысленно надел костюм «Мадуро», показывая, кто тут ковбой. Все внимание оказалось приковано к Азии, пока в Китае принимали американскую делегацию, в Индии собрались делегаты из стран БРИКС, где обсуждали, в том числе, как противодействовать давлению США.

И вот что показала эта неделя: оказывается, гегемон уже не всесилен. И то, что президент США Дональд Трамп вернулся из Пекина с пустыми руками, — лишнее тому доказательство. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий все увидел.

Диаметрально противоположные подходы к международной политике. Шумный и нахрапистый визит Трампа в Китай. И уроки непубличной дипломатии от российской делегации в Индии.

Азиатские гиганты в центре большой геополитической партии. США разыгрывают свой ход: первый с 2017 года госвизит в Поднебесную. Но сами, кажется, не могут определиться с целями. То ли восстанавливать натянутые отношения, то ли привычно угрожать.

«У Китая есть план. Они явно считают, что станут самой могущественной страной мира и превзойдут США. Мы не пытаемся сдерживать Китай, но их подъем не должен происходить за наш счет», — сказал государственный секретарь США Марко Рубио.

Для интервью Марко Рубио переоделся. До этого позировал в самолете в образе похищенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Мол, вот что ждет врагов Америки.

Визит долго откладывали, все ждали убедительной победы в войне с Ираном. Не вышло, козырей на руках нет. Первый симптом: Трамп проигрывает в своем излюбленном перетягивании рук во время приветствия.

И вот уже Рубио восторгается потолком в пекинском Доме народных собраний, а его шеф рассыпается в комплиментах.

«Я испытываю огромное уважение к Китаю. К той работе, которую вы проделали. Вы великий лидер. Я говорю это всем», — заявил президент США Дональд Трамп.

Глава КНР Си Цзиньпин отвечает по-восточному, тонким намеком.

«Более одного миллиарда 400 миллионов китайцев причастны к богатому наследию более чем пятитысячелетней китайской цивилизации. В этом году также отмечается 250-я годовщина независимости Соединенных Штатов», — отметил председатель КНР Си Цзиньпин.

С одной стороны, все сказано точно, с другой — каждому указано на его историческое место. Азия пересматривает отношения с бывшим гегемоном. В Нью-Дели собираются представители стран, предпочитающих одному полюсу силы множество.

Совещание глав МИД государств БРИКС проходит в комплексе Бхарат Мандапам, или Индийский павильон. Вокруг повышенные меры безопасности. Индийская полиция и военные контролируют все подходы.

Территория оцеплена, внутрь допуск только у делегаций. Это признак серьезного разговора за закрытыми дверями. У главы МИД России Сергея Лаврова череда двусторонних встреч.

«Соединенные Штаты публично объявили БРИКС чуть ли не главным противником прогресса, под которым понимается согласие всех с инициативами Вашингтона», — сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Но БРИКС уже 40 процентов мировой экономики, десять стран-участниц и столько же партнеров. К такому размаху даже министрам трудно привыкнуть. На церемонии общего фотографирования начали расходиться, не дождавшись одного из коллег.

США изменившиеся реалии предпочитают не замечать. По-прежнему грезя об исключительности. Для Трампа это личное. На экскурсии по пекинской госрезиденции он наивно интересуется, водили ли сюда других глав государств.

Вот те самые кадры: президент России Владимир Путин и Си в резиденции Чжуннаньхай в сентябре прошлого года. Так выглядит дружеская прогулка. А так звучит предупреждение, если и не последнее, то точно китайское.

«Международная ситуация остается нестабильной и турбулентной. Мир подошел к новой развилке. Смогут ли Китай и США избежать „ловушки Фукидида“?», — сказал председатель КНР Си Цзиньпин.

Концепция античного историка: когда гегемон чувствует, что ему дышат в спину, он может решиться на военное подавление ближайшего конкурента. США пытаются продемонстрировать, что готовы. Аккурат перед визитом Трампа проводят в Азии морские учения, показательно уничтожают БМП-амфибию, похожую на китайскую.

С территории Филиппин, из подбрюшья Китая, запускают «Томагавки», впервые с наземной пусковой установки «Тайфун».

Играют мускулами в надежде надавить на Китай. Выходит наоборот. Уже после визита Трамп заявляет: поставки оружия Тайваню Вашингтон ставит на паузу.

«Я пока откладываю это решение, все зависит от Китая. Речь идет о большом количестве оружия. Двенадцать миллиардов долларов — это очень много оружия», — сказал президент США Дональд Трамп.

Сами повышали градус напряжения, чтобы самим же потом сдавать назад. Требовали от Китая отказаться от поддержки Ирана. Не вышло.

«Что от Китая требуется в этой связи со стороны американцев, мне трудно понять. Дескать, вот мы начали что-то, попали в ситуацию тупика, и надо разблокировать поставки энергоносителей. Иран не хочет, вот надавите на Иран. Ну, знаете, это такая простенькая комбинация, конечно, но я не думаю, что это тот пример, на который должна равняться международная дипломатия», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Но США продолжают действовать по инерции. Полуторамиллиардной Индии то запрещают, то разрешают покупать российскую нефть. В Нью-Дели уже ответили: могут и будут сами выбирать своих торговых партнеров.

Мемориал «Ворота Индии» для самих индийцев стал символом перехода от колониального прошлого к независимости. Которая сейчас подвергается новым испытаниям. В стране остро ощущается энергетический кризис, вызванный действиями США на Ближнем Востоке. В БРИКС здесь видят альтернативную модель международных отношений.

«Мы встречаемся в период значительной турбулентности в международных отношениях: продолжающиеся конфликты, экономическая неопределенность формируют глобальный ландшафт», — сказал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

На языке восточной дипломатии это вполне конкретный камень в огород Вашингтона. Ни экономическое сотрудничество, ни политический диалог невозможно строить с тем, кто продолжает колониальную политику.

«Вот эта вот игра, в которую американцы, да и колонизаторы в целом, играют долгие годы, „разделяй и властвуй“. Нам она знакома, она до сих пор весьма и весьма жива в западной политике. Это не наш метод, это не метод Китайской Народной Республики», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Из Китая Трамп улетает без единого конкретного результата. Не помогла даже группа поддержки из американских олигархов. В Пекине, судя по всему, свои выводы сделали: договариваться с недоговороспособным партнером себе дороже.

