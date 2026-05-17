Появился не случайно: почему Россия начала разработку «Сармата»

Фото, видео: © РИА Новости/ Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Новый комплекс стал частью модернизации стратегических сил сдерживания.

Выходит, что «Сармат» появился во многом благодаря американцам. Ведь до определенного времени он был просто не нужен. Хватало «Воеводы-Сатаны».

Пока США не решили выйти из договора по ПРО — противоракетной обороне — и не двинули свои передовые части (радары и перехватчики) к нам под бок, в Европу, разрушая тем самым стратегический паритет, который сохранялся без малого 30 лет. Тут логика простая: если никто не может защититься от ядерного удара — никто не решится его нанести. Это и есть сдерживание.

Выйдя из договора, Вашингтон начал строить щит, который обесценивал российский ядерный потенциал. Тем более что в 2004 году произошло самое масштабное — пятое расширение НАТО, когда Альянс вошел в Прибалтику и закрепился в Румынии на берегу Черного моря.

Москва получила сигнал и ответила единственно возможным способом: начала создавать оружие, которое гарантированно преодолеет любую систему ПРО.

В том же 2004 году, в год расширения НАТО, стартовали работы над «Авангардом» — комплексом, который может лететь на недосягаемой для перехвата скорости — в 27 раз быстрее звука. Попытка словами остановить продвижение НАТО на восток, Мюнхенская речь, понимания не встретила. Нам ответили провокацией Грузии против Южной Осетии на наших южных рубежах. Мы сделали свой ход — на боевом дежурстве появились «Ярсы» — самые мощные подвижные ядерные комплексы в мире. Подвижные — значит, неуловимые. На подводных лодках стали устанавливать их «морской вариант» — ракеты «Булава».

Это семейство, как и многие другие компоненты ядерной триады, было разработано в Московском институте теплотехники. На этой неделе этому уникальному научному центру исполнилось 80 лет. Президент наградил коллектив орденом «За доблестный труд» и намекнул, что институт разрабатывает несколько новых перспективных опытно-конструкторских тем.

«Будем, безусловно, и дальше модернизировать и развивать стратегические ядерные силы, создавать ракетные комплексы, обладающие повышенной боевой мощью, способные преодолевать все современные и будущие системы противоракетной обороны», — сказал президент России Владимир Путин во время посещения Московского института теплотехники.

Сейчас благодаря усилиям Вашингтона между Россией и США не осталось ни одного договора, который бы хоть как-то ограничивал гонку вооружений, в том числе ядерных. У последнего документа СНВ-3 срок действия истек 5 февраля 2026 года. Москва, правда, объявила, что еще год будет придерживаться тех же ограничений по зарядам и ракетам — при условии, что американцы поступят аналогично. Но на это предложение Вашингтон так официально и не ответил.

Это не гонка вооружений в старом понимании, когда Советский Союз пытался догнать и перегнать по количеству. Это принципиально другой подход: обладать тем, что нельзя остановить. Тем более что новая американская ядерная доктрина допускает превентивный, то есть опережающий, ядерный удар. Но они знают, в том числе благодаря «Сармату», что ответ будет необратимым.

