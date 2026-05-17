Достанет везде: «Сармат» поставят на боевое дежурство до конца года

Новейший ракетный комплекс может обходить любые существующие преграды на своем пути.

Главное событие недели — испытания «Сармата». Новая межконтинентальная ракета впервые взмыла ввысь из шахты позиционного района в Оренбургской области. То есть отработала свой «рабочий» пуск. Все прошло как надо. Российский ядерный щит получил дополнительный запас прочности на десятки лет вперед. Потому что «Сармат» — самый мощный, самый дальнобойный и самый неуязвимый аргумент для геополитических споров.

Он может отправить десять тонн ядерного возмездия в любую точку планеты. Этого достаточно, чтобы стереть с лица земли страну средней величины. Например, Британию. Для США понадобится где-то с десяток таких ракет. «Золотой купол», который начал строить президент США Дональд Трамп, теперь — пустая трата денег.

Претензии на Канаду и Гренландию ради постановки там радаров и ракет-перехватчиков бессмысленны: «Сармат» может залететь не с севера по короткому пути, а с юга, например, или с запада.

Уникальные характеристики отметил президент, получив доклад главкома РВСН (Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации) об успешных испытаниях.

«Позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Его технические характеристики мы еще разберем. Но вот что важно: «Сармат» — триумф нашего научного суверенитета и импортозамещения.

До сих пор гарантом ядерного возмездия у нас была ракета «Воевода». Тоже очень мощная, настолько, что в НАТО ее прозвали «Сатаной», но это были «советские» ракеты, созданные в основном на украинских предприятиях. Согласитесь, это потенциальная уязвимость — износ техники никто не отменял. А теперь можно спокойно сказать «не дождетесь» всем тем, кто на Западе ждал ослабления России. Тему продолжит корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Бум, который для Запада прозвучал неспроста.

«В конце текущего года „Сармат“ действительно будет поставлен на боевое дежурство. Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом», — заявил Владимир Путин.

Вероятно, поэтому никто из западных лидеров до сих пор официально не комментировал новость о завершении испытаний российского «Сармата». Даже разговорчивые глава европейской дипломатии Кая Каллас или председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен молчат. Подбирают слова?

«Официальной реакции я, честно говоря, не видел. Но очень много шума в прессе, очень много разглагольствований», — рассказал заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Много шума в прессе — это выглядит вот так: Reuters, The Washington Post, Bloomberg.

«Есть ли что-то подобное на планете? Есть ли что-то подобное у США или Китая?» — спросил бывший судья Верховного суда Нью-Джерси, аналитик телерадиокомпании Fox News Эндрю Питер Наполитано.

«Нет, нет, нет. Что касается ресурсов, в области разработки передовых стратегических систем вооружения Россия, вероятно, на десять лет опережает США и еще больше — Западную Европу», — ответил эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу.

Одни сомневаются, другие откровенно пугают своих читателей. И бояться есть чего. Понятно, что технические характеристики новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» секретны. Но кое-какая информация есть. Официальное название «РС-28». Стартует из шахтной пусковой установки, длина тридцать пять с половиной метров (это примерно двенадцать этажей), стартовая масса почти 210 тонн. «Сармат» способен нести одновременно до пятнадцати боевых блоков, включая новейшие гиперзвуковые боеголовки «Авангард». И главное: дальность полета. До тридцати пяти тысяч километров. Для справки: длина экватора — сорок тысяч.

«То есть „Сармат“ может обогнуть почти весь земной шар. Он может пролететь над всей территорией США, если стартует с востока России: над Европой, потом Атлантикой, затем над всеми Штатами — и долететь, скажем, до Калифорнии», — сказал бывший капитан армии Франции Бертран Шоллер.

Первое, что стоит понимать, и западные военные это понимают, «Сармат» — единственная ракета, которая может прилететь, скажем, в недружественную Канаду не через Северный полюс по кратчайшему маршруту, а через Южный. И это та самая ахиллесова пята американского континента.

«Пуск ракеты как идет? Через Северный полюс по ближайшей траектории. И все станции ориентированы на север. Здесь у США нет ничего. Вот эта часть, граница с Мексикой, там тоже все открыто. Ну вроде как союзники. И кто будет угрожать? Угрозы все с севера», — рассказал историк войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.

«Сармат» может лететь хоть по баллистической, хоть по суборбитальной траектории, то есть поднимается почти до верхних слоев атмосферы, вне досягаемости обычных систем ПРО (противоракетной обороны). Сбить боевые блоки «Авангарда», которыми может оснащаться «Сармат», на сегодня невозможно. Они летят не прямо. Они хаотично поворачивают. Ни одна современная система противоракетной обороны не способна просчитать траекторию их движения, чтобы перехватить. На Западе теперь наверняка задумаются над созданием новых систем ПРО.

Кстати, первую в мире систему ПРО создали именно в Советском Союзе. Баллистические ракеты на тот момент считались совершенным оружием. И ни один радар не мог засечь столь быструю цель. Но 4 марта 1961 года впервые в истории советская экспериментальная противоракетная система под литерой «А» смогла перехватить боеголовку баллистической ракеты «Р-12».

Еще один несомненный плюс «Р-28» — она очень быстро стартует, в отличие от других существующих межконтинентальных ракет. То есть перехватить ее при разгоне тоже очень сложно.

Начало разработки — 2010-й, то есть это не советское наследие, а свидетельство восстановленной и улучшенной научной базы.

«Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории, но после выхода США из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета», — сказал Владимир Путин.

Первые пуски «Сармата» начались еще в 2018 году. Тогда об этой системе во время ежегодного послания Федеральному собранию сообщил Владимир Путин. Теперь, после окончания испытаний, «Р-28» постепенно заменит устаревающие межконтинентальные баллистические ракеты «Воевода», которую в НАТО называют «Сатаной». Казалось бы, что может быть опасней «Сатаны»? Получается, «Сармат». И в НАТО до сих пор с неймингом новой российской ракеты не определились. Во всех документах «Сармат» — это SS-X-30.

«Это очень важно, потому что, в конце концов, каждый из военных экспертов, да и не только экспертов понимает, что баллистические ракеты, к которым относится „Сармат“, — это не средство ведения боя. Это средство устрашения. Потому что в английском языке оно называется Demonstration of intent или Demonstration of power», — объяснил директор Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии научно-исследовательского университета ВШЭ Андрей Демуренко.

Иными словами, мы не угрожаем Западу нападением. Мы намекаем: давайте договариваться. И ведь такие намеки уже срабатывали в истории. В 1970-е годы, когда на боевое дежурство заступила ракета «Воевода», американцам пришлось договориться с Советским Союзом об ограничениях в количестве тяжелых межконтинентальных ракет. К тому же Вашингтон был вынужден отказаться от некоторых своих ракетных программ.

«Самое главное в ядерном оружии — это то, что, если оно у вас есть, вы никогда не захотите его использовать, потому что знаете, что последствия его применения будут серьезными», — рассказал бывший сотрудник ЦРУ, политический аналитик Майк Харрис.

За последние годы то, что разработала Россия в сфере ВПК, не сделал больше никто. Помимо «Сармата», у нас есть «Булава» для атомных подводных лодок. А еще «Орешник», применения которого без ядерного оснащения мы уже видели. И тот самый гиперзвуковой «Авангард».

После окончательных испытаний «Сармата», конечно, еще предстоит точечно все донастроить, произвести еще пару-другую пусков. Но этого уже достаточно, чтобы полностью обесценить мечту команды Трампа, систему противоракетной обороны, которую Конгресс оценил больше чем в триллион долларов. В случае с «Сарматом» — долларов, которые будут потрачены зря.

