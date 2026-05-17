Землетрясение произошло в Карибском море

Эпицентр располагался в 57 километрах от побережья Антигуа и Барбуды.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов островного государства Антигуа и Барбуды в восточной части Карибского моря. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.

Подземные толчки были зарегистрированы в 14:50 по местному времени. Эпицентр находился в 57 километрах от побережья страны и 147 километрах от города Бас-Тер на острове Гваделупа. Очаг землетрясения располагался на глубине 69 километров.

Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет. Угроза цунами не объявлялась.

