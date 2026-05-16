По ее словам, власти Евросоюза молчат о своих проблемах на протяжении нескольких лет.

Европа отказывается реагировать на произвол, который происходит у нее под носом, но пристально следит за инициативами руководства Китая. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Поводом для высказываний стало принятие Европарламентом 30 апреля резолюции с призывом к КНР отозвать «Закон об этническом единстве и прогрессе». По мнению европейских политиков, закон негативно скажется на статусе жителей автономных районов республики.

«Китай находится в Азии, а не в Европе. Хотя, учитывая катастрофически низкий уровень эрудиции и образования среди европейских политэлит, кого в Европарламенте это может смущать», — заявила дипломат.

Она также отметила, что власти ЕС осуждают китайский закон за якобы поощрение ассимиляции и ограничение свобод. При этом Захарова указала на проблемы Европы, которые игнорируются на протяжении нескольких лет.

«Мы имеем дело с классическим „это другое“ или „это уже шизофрения“? Прямо под носом у Европарламента, в самой Европе, годами творится настоящий произвол», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Дипломат пояснила, что «цивилизованные европейцы» молчат о коррупции и беззаконии на Украине, обстрелах киевским режимом гражданских объектов, расизме и ксенофобии на континенте, а также притеснении русскоязычных жителей стран Прибалтики.

Ранее Захарова напомнила Евросоюзу о вкладе СССР в победу над фашизмом.

