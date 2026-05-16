Певец утверждает, что чувствует себя хорошо и никакая помощь врачей ему не требовалась.

Заслуженный артист России Сергей Рогожин опроверг слухи о своей экстренной госпитализации в Новороссийске. В беседе с 5-tv.ru музыкант заявил, что с его здоровьем все в порядке.

«Все в порядке, я себя прекрасно чувствую, все хорошо. Ничего не случилось, все замечательно», — сказал артист.

Певец отметил, что фейковая новость о его тяжелом состоянии сильно напугала близких. Рогожину пришлось самому обзванивать родных, чтобы их успокоить.

«Я не знаю, откуда эта информация, но тот, кто ее запустил, оказал какую-то медвежью услугу, потому что моя сестра вся в слезах из Москвы позвонила. Я уже сам начал всех обзванивать. Ну что за бред дикий! По моему голосу, что ли, слышно, что я умираю?» — возмутился исполнитель.

Информация о том, что артисту стало плохо еще 14 мая, а затем его состояние ухудшилось и потребовалась экстренная госпитализация, появилась в Telegram-каналах.

Рогожин успокоил и организаторов своих выступлений. Артист подтвердил, что все творческие планы остаются в силе. Уже 22 мая он планирует быть в Москве на концерте.

