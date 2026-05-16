Виновника аварии уже задержали и допрашивают.

На севере Италии, в городе Модена, автомобиль на большой скорости въехал в толпу людей. По предварительным данным газеты Il Giornale, в результате наезда пострадали как минимум десять человек.

За рулем машины находился 31-летний мужчина. После аварии он попытался скрыться с места происшествия. Когда один из очевидцев преградил ему путь, злоумышленник ударил его ножом. Агентство ANSA передает, что виновника происшествия уже задержали, сейчас его допрашивает полиция.

Точное число жертв уточняется, известно, что одна из пострадавших тяжело ранена, она может лишиться обеих ног, так как автомобиль прижал ее к витрине магазина.

