Мозг психопата: найдена возможная причина импульсивности

Новые данные нейробиологов намекают, что импульсивность и тяга к риску могут иметь вполне измеримое анатомическое основание.

Группа исследователей из Технологического университета Наньян, Пенсильванского университета и Калифорнийского государственного университета обнаружила, что у людей с выраженными психопатическими чертами наблюдается увеличение стриатума — области мозга, отвечающей за мотивацию и импульсивное поведение. Результаты работы опубликованы в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

В ходе исследования ученые использовали МРТ-сканирование и сравнили мозг 120 участников, параллельно оценивая выраженность психопатических черт с помощью специализированного опросника. Выяснилось, что у людей с более выраженными чертами стриатум в среднем примерно на 10% больше, чем у представителей контрольной группы.

Стриатум располагается глубоко в передних отделах мозга и участвует в ключевых когнитивных процессах — принятии решений, планировании, обработке вознаграждений и формировании мотивации. По данным авторов, увеличение этой зоны связано с усиленной потребностью в ярких ощущениях, склонностью к риску и импульсивным реакциям.

Соавтор исследования Оливия Чой отметила, что полученные результаты помогают глубже понять биологические основы антисоциального поведения и психопатии, подчеркивая важность не только социальных факторов, но и особенностей строения мозга.

Психопатия традиционно ассоциируется с отсутствием эмпатии, эгоцентричностью и сниженным чувством вины, а также с повышенной склонностью к агрессии и противоправному поведению. При этом ученые уточнили, что наличие психопатических черт не означает автоматического совершения преступлений, как и наоборот.

Исследователи предположили, что их данные подтверждают нейроразвивающую модель психопатии, согласно которой ключевые особенности формируются еще в детстве и подростковом возрасте. В норме стриатум с возрастом постепенно уменьшается, однако у людей с такими чертами этот процесс может идти иначе. Соавтор работы Адриан Рейн добавил, что давно известная тяга психопатов к сильным стимулам теперь может иметь объяснение на уровне нейробиологии.

Исследование включало не только данные заключенных, но и выборку из обычной популяции, что позволило изучить психопатические черты у людей, не связанных с криминальной средой. Авторы также отметили, что речь идет не об одной структуре мозга, а о целой сети взаимосвязанных зон, отвечающих за эмоции, самоконтроль и социальное поведение, включая лобные области и системы регуляции импульсов.

