Москвичам назвали схемы мошенников с арендой самокатов

Весной в Москве снова заработали сервисы для аренды электросамокатов и велосипедов. В это же время активизировались мошенники, которые пользуются растущей популярностью таких сервисов. В частности, мишенью становится оплата поездок через мобильные приложения с использованием банковских карт. Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали на портале мэрии Москвы mos.ru, какие схемы обмана используют злоумышленники и как от них защититься.

«Злоумышленники могут взламывать аккаунты или создавать поддельные приложения для кражи финансовых данных и личной информации. То, что мошенничество с такими приложениями пока не стало массовым явлением, как раз упрощает задачу для злоумышленников», — отметила руководитель проекта «Перезвони сам» столичного Департамента информационных технологий Валентина Шилина.

В этом году Москва изменила правила аренды самокатов и велосипедов: теперь пользователи могут пользоваться сервисами только после верификации через Mos ID и полной учетной записи на mos.ru. Это помогает ограничить доступ несовершеннолетних и выявлять нарушителей ПДД.

На фоне новых правил мошенники начали активнее использовать фальшивые приложения и поддельные уведомления о штрафах. Через такие сервисы злоумышленники получают данные банковских карт и списывают деньги.

Эксперты также предупреждают о поддельных QR-кодах на самокатах. Аферисты наклеивают свои стикеры поверх настоящих, после чего пользователь попадает на фишинговый сайт.

Еще одна схема связана с ложными сообщениями о ДТП с участием детей. Мошенники звонят родителям и требуют деньги за «урегулирование ситуации».

Способы защиты

Для защиты специалисты рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и с сайтов сервисов аренды, проверять программы антивирусом и использовать встроенный сканер QR-кодов внутри официального приложения.

Эксперты также советуют удалять неиспользуемые аккаунты, не применять одинаковые пароли на разных сервисах и регулярно обновлять приложения, чтобы злоумышленники не смогли воспользоваться уязвимостями устаревшего ПО.

