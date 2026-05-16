«Чувак, ты в беде»: Даниил Воробьев про набор веса для роли

Даниил Воробьев может легко подсушиться и набрать вес ради роли в кино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Актер рассказал, каких правил придерживается при достижении определенной физической формы.

Актер Даниил Воробьев признался, что легко готов как подсушиться, так и располнеть по прихоти режиссера. Правда, психика реагирует нет так спокойно. О своем опыте он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на открытии 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

В идеале Воробьев мечтает оставаться в «сухой» и подкаченной форме, но если надо потолстеть ради нового проекта — актер не видит в этом проблемы.

«Но психика сопротивлялась (набору веса — Прим. ред.). Она мне подсказывала: «Чувак ты в беде, спасайся!» — сказал актер.

Воробьев признался, что при похудении он, как правило, придерживается базовых принципов. Прежде всего, он сокращает количество потребляемой еды и старается держаться в рамках своей нормы калорий — не более 1800 за день. Также он периодически занимается фитнесом — но не так часто, как хотелось бы.

Что касается мотивации, то здесь проблем у актера нет: если кинопроект подразумевает наличие определенной физической формы — значит нужно это задачу выполнить.

