Площадь пожара в Пятигорске составила тысячу квадратных километров

Инциденту присвоен повышенный ранг сложности.

Площадь пожара на месте взрыва на автозаправочной станции в Пятигорске составила тысячу квадратных метров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере МАКС.

«Предположительно площадь пожара — одна тысяча квадратных метров», — написал градоначальник.

Из-за серьезности ситуации инциденту был присвоен повышенный ранг сложности, а на месте происшествия оперативно развернули штаб по управлению тушением.

К борьбе с огненной стихией привлекли значительные силы экстренных ведомств: в операции задействовали более 50 специалистов личного состава МЧС и восемь единиц специализированной пожарной техники. В целях безопасности правоохранительные органы приняли решение о полном перекрытии улицы Ермолова, где непосредственно и располагается пострадавший объект.

Прокуратура Ставропольского края инициировала проверку, в ходе которой даст правовую оценку соблюдению требований безопасности на АЗС.

Ранее 5-tv.ru писал о шести пострадавших при взрыве газовоза на автозаправке в Пятигорске.

