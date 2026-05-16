Филипп Киркоров рассказал, что опух от аллергии на черную икру

Фото, видео: Яна Яворская/ТАСС; 5-tv.ru

Теперь певец ходит в затемненных очках, чтобы не пугать людей своим видом.

Народный артист России Филипп Киркоров опух от черной икры. Такое признание он сделал корреспонденту 5-tv.ru на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ.

«Уже сходит отек. У меня в Астрахани это началось», — сказал он.

Сначала король российской эстрады винил во всем цветение весной и думал, что у него началась аллергия, которой у него ранее никогда не было. Однако после некоторых раздумий артист с удивлением осознал: незадолго до этого он буквально объелся астраханской черной икры. На следующее утро он проснулся с огромным отеком.

«Утром просыпаюсь — у меня глаз нет», — с ужасом вспомнил Киркоров.

На мероприятие певцу пришлось идти в затемненных очках, чтобы не пугать публику своим видом, сказал Киркоров.

