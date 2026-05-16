Пожар в Набережных Челнах охватил более десяти тысяч квадратных метров

Представители прокуратуры Татарстана уточнили, что инцидент произошел из-за самовозгорания полимерной продукции.

В Набережных Челнах на территории производственной площадки произошел крупный пожар. Площадь пожара превысила десять тысяч квадратных метров. Об этом сообщила прокуратура Республики Татарстан в канале в мессенджере МАКС.

«Объекты, подвергшиеся пожару: открытая территория площадью 6375 квадратных метров, здание площадью 4500 квадратных метров. Общая площадь пожара 10875 квадратных метров», — говорится в публикации.

Представители прокуратуры уточнили, что в качестве основной причины случившегося рассматривают версию о самовозгорании продукции из полимеров. Погибших и пострадавших нет.

На текущий момент экстренные службы продолжают работу, принимая все необходимые меры для локализации очагов горения. Для борьбы с мощным пламенем была задействована внушительная группировка сил Главного управления МЧС. По информации мэрии, в ликвидации последствий ЧП участвуют 125 специалистов, в распоряжении которых находится 37 единиц специализированной техники.

Причины, приведшие к началу пожара на заводе по переработке полимеров, будут устанавливаться экспертами после завершения всех работ на месте происшествия.

