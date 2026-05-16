Взрыв прогремел при разгрузке газовоза в Пятигорске

Фото: max.ru/Ворошилов/voroshilov_dm

Взрыв на заправочной станции в Пятигорске произошел при разгрузке газовоза, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

После этого произошло сильное возгорание. Информация о пострадавших уточняется.

«Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации», — написал мэр в канале в мессенджере МАКС.

Он подчеркнул, что взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предварительная причина — нарушение техники безопасности.

Над улицей Ермолова поднялся огромный огненный «гриб». Ворошилов призвал воздержаться от поездки по улице Ермолова.

Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров, объявили повышенный ранг сложности возгорания. На месте ЧП создали штаб.

Основная задача — локализовать возгорание и не дать ему перекинуться на соседние здания, уточнил мэр.

К тушению привлекли 70 человек и задействовали 23 единицы техники, в том числе 55 человек и 14 единиц техники от МЧС. По предварительным данным, при пожаре никто не погиб и не пострадал.

