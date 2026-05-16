«Полный идиотизм»: Соседов назвал главного фрика российской эстрады

Соседов обрушился с критикой на Марго Овсянникову и обозвал ее главным фриком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Отечественный шоу-бизнес переполнен людьми, которые не обладают ни талантом, ни пониманием сцены, уверен журналист.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что большая часть представителей современной российской эстрады является фриками. Таким мнением он поделился в беседе с Общественной службой новостей (ОСН).

По словам Соседова, отечественный шоу-бизнес сегодня переполнен людьми, которые не обладают ни талантом, ни пониманием сцены, однако продолжают оставаться в медиапространстве.

При этом критик отметил, что эпатаж сам по себе не является проблемой. В пример он привел Жанну Агузарову и Бориса Моисеева, подчеркнув, что они были яркими и необычными артистами, но при этом обладали стилем и понимали, как строить сценический образ.

«А такие личности, как та же Марго Овсянникова — это просто полный идиотизм. Петь она не умеет, говорить на камеру не умеет. Она фрик, но в самом худшем понимании этого слова. Меня передергивает, когда я вижу или слышу ее», — заявил Соседов.

Критик также выразил надежду, что на российской сцене со временем станет меньше подобных исполнителей. По его мнению, отечественной эстраде и без того хватает бездарных артистов.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.