Секрет долголетия: трехминутная разминка для спасения суставов

Фото: www.globallookpress.com/Alex Horvath

Простые упражнения помогут вернуть телу легкость и свободу движений.

Ежедневное выполнение короткого комплекса упражнений помогает существенно повысить мобильность тела и замедлить процессы старения. Об этом сообщило издание The Independent.

Специалист по физической подготовке Даррен Эллис разработал методику под названием «флоссинг суставов», которая занимает всего три минуты в день. Эксперт объяснил, что мобильность является сочетанием силы и гибкости, а ее утрата становится заметной в бытовых ситуациях, например, когда человеку становится трудно поднять упавший предмет с пола.

Основной принцип методики заключается в последовательной проработке всего тела сверху вниз. Тренировка начинается с круговых движений шеей и постепенно переходит ко всем подвижным частям тела вплоть до пальцев ног.

«Самое простое, с чего можно начать улучшение мобильности, — это заставить суставы двигаться более свободно с помощью обычных вращений», — сказал Даррен Эллис.

Специалист порекомендовал выполнять от пяти до десяти повторений для каждой группы мышц и суставов. Важно соблюдать контролируемый темп и не выходить за рамки комфортного диапазона движения.

«Нет необходимости что-то форсировать. Вы просто даете своему телу шанс снова начать двигаться», — пояснил специалист.

Регулярность выполнения этого комплекса позволяет восстановить эластичность тканей, которые при отсутствии нагрузки становятся жесткими и вызывают болевые ощущения. Со временем такая практика подготавливает организм к возвращению к более серьезным физическим нагрузкам и занятиям спортом.

