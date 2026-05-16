Холодный душ как секрет похудения: раскрыта польза низких температур

Специалисты обнаружили простую методику ускорения метаболизма, которая не требует изнурительных тренировок в спортзале.

Ежедневный холодный душ продолжительностью всего полторы минуты способен стать эффективным инструментом в борьбе с лишним весом. Об этом сообщило издание The Mirror.

Согласно данным специалистов, представленным на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле, холод заставляет тело сжигать калории для выработки тепла. Ученые предположили, что такая простая привычка, как ежедневный холодный душ, может значительно ускорить метаболизм и помочь людям избавиться от жировых отложений без изнурительных тренировок.

В рамках исследования специалисты провели эксперимент с участием группы добровольцев, которые в течение шести недель использовали специальные охлаждающие жилеты по два часа каждое утро. Тесты показали, что испытуемые потеряли за полтора месяца около килограмма жира, в то время как контрольная группа, напротив, немного прибавила в весе.

«Это исследование важно, потому что оно показало снижение жировой массы. Это действительно захватывающе. Ежедневное воздействие холода активирует бурый жир, который использует запасы жира в организме для производства тепла. Мы предполагаем, что холодный душ и плавание в холодной воде могут иметь такой же эффект», — заявила профессор Хелен Бадж из Ноттингемского университета.

Теперь команда запустила новое испытание, чтобы проверить, дает ли 90-секундный холодный душ аналогичный результат. Доктор Мариэтт Бун отметила, что участникам нового эксперимента предлагают постепенно привыкать к процедуре: можно начать с теплой воды, но в конце на 90 секунд включать максимально холодный режим, обливая в том числе и голову. Ученые подчеркнули, что такие методы закаливания также помогают бороться с воспалительными процессами и стрессом.

