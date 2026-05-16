Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/ rubala45.; 5-tv.ru
Поэтесса не комментирует свое состояние.
Народная артистка России, поэтесса Лариса Рубальская выложила видео из больницы. Роликом с видом из окна палаты она поделилась в соцсетях.
«Вот это мой теперь пейзаж на пару недель. Нетрудно догадаться, что это», — подписала ролик поэтесса.
В комментариях обеспокоенные поклонники стали спрашивать Рубальскую, что с ней случилось. Сама она никак не комментирует произошедшее. Под постом из больницы отметился даже певец Прохор Шаляпин.
«Скорейшего выздоровления», — пожелал он Рубальской.
Также на днях артистка выкладывала видео из самой палаты, лицо она показывать не стала. Некоторые подписчики предположили, что причиной ухудшения состояния Рубальской стала ее диета.
Ранее 5-tv.ru писал, что певец Витас также напугал фанатов роликом из больницы. Через несколько часов исполнитель удалил ролик, решив скрыть причины госпитализации. На кадрах исполнитель очень медленно говорил и с трудом сидел на стуле. Вероятно, в момент записи Витас еще находился под воздействием наркоза.
* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.