Лариса Рубальская выложила видео из больничной палаты

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram*/ rubala45.; 5-tv.ru

Поэтесса не комментирует свое состояние.

Народная артистка России, поэтесса Лариса Рубальская выложила видео из больницы. Роликом с видом из окна палаты она поделилась в соцсетях.

«Вот это мой теперь пейзаж на пару недель. Нетрудно догадаться, что это», — подписала ролик поэтесса.

В комментариях обеспокоенные поклонники стали спрашивать Рубальскую, что с ней случилось. Сама она никак не комментирует произошедшее. Под постом из больницы отметился даже певец Прохор Шаляпин.

«Скорейшего выздоровления», — пожелал он Рубальской.

Также на днях артистка выкладывала видео из самой палаты, лицо она показывать не стала. Некоторые подписчики предположили, что причиной ухудшения состояния Рубальской стала ее диета.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Витас также напугал фанатов роликом из больницы. Через несколько часов исполнитель удалил ролик, решив скрыть причины госпитализации. На кадрах исполнитель очень медленно говорил и с трудом сидел на стуле. Вероятно, в момент записи Витас еще находился под воздействием наркоза.

