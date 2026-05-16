Плохие оценки как источник ссор в семье: психолог назвал причины и дал советы

Дети не смогут изменить положение под давлением. Что же в таком случае поможет ребенку исправить положение?

Домашние задания становятся причиной ссор в семье, а ежедневные занятия с ребенком часто заканчиваются криками, слезами и испорченными отношениями. Об этом специально для 5-tv.ru сообщил психолог Александр Зудин.

Почему дети не хотят учиться?

По словам эксперта, есть несколько причин, из-за которых ребенок не хочет учиться. В первую очередь он выделил скуку – когда дети думают, что задание слишком легкое или, наоборот, чрезмерно сложное.

Специалист отметил, что вторым фактором является отсутствие смысла. Он подчеркнул, что в такой ситуации ребенок не понимает, как школьные предметы связаны с его мечтами и идеями.

«Ребенок не понимает, зачем ему синусы, если он мечтает стать блогером. Это для взрослого ответ очевиден, а для ребенка – нет. Он живет в настоящем, а не в будущем. И если он не понимает, зачем ему это прямо сейчас, мотивация исчезает», - считает врач.

Третья причина, по его мнению, кроется в страхе ошибки. Ребенок боится, что родители негативно отреагируют на плохую оценку в дневнике. В качестве четвертой проблемы он назвал усталость из-за плотного графика, который создают не только школа и задания, но и кружки и репетиторы.

Зудин пояснил, что пятой проблемой может стать плохое отношение с учителем, который либо унижает ребенка, либо не замечает его, либо просто не справляется с подачей материала.

Внешняя и внутренняя мотивации

Психолог сообщил, что принуждение учиться или угрозы наказать никак не скажутся на успеваемости ребенка и дадут лишь временный эффект.

«Когда ребенок учится из-под палки, под угрозой наказания, под давлением, он запоминает материал ровно до контроля. Написал и забыл. Это внешняя мотивация. Делает не потому, что интересно, а потому, что боится последствий», - сказал эксперт.

Специалист уверен, что в этом случае работает внутренняя мотивация – когда ребенку интересно и он понимает, зачем ему необходим предмет. При этом Зудин предупредил родителей, что такой способ должен появиться у детей самостоятельно.

Что нужно делать вместо принуждения

Врач отметил, что в успеваемости детей поможет снижение контроля. Он посоветовал родителям перестать сидеть рядом с ними и «контролировать каждую букву».

«Первое время оценки могут ухудшиться, но ребенок должен почувствовать, что учеба – это не его дело, а родительское. Пока мама переживает больше, чем он, у нее нет причин включаться», - заявил психолог.

Он также рекомендует связать учебу с интересами ребенка и показать, что математика очень нужна в программировании, а биология и химия – ветеринарии. Кроме того, мама и папа должны хвалить усилия детей, а не их результат.

«Исследования показывают, дети, которых хвалят за старания, берутся за сложные задачи. А те, которых хвалят за ум, боятся ошибиться и выбирают легкое», - добавил врач.

Два оставшихся способа полюбить учебу – разрешить ошибаться и спокойный разговор. Он пояснил, что родители не должны считать тройку катастрофой и не спрашивать, почему ребенок снова принес ее со школы.

При этом Зудин уточнил, что сменить подход нужно тогда, когда борьба за оценки разрушает отношения в семье, вызывает страх или вранье про отметки. Специалист пояснил, что при таких обстоятельствах «цена слишком высокая».

«Это не значит перестать обращать внимание на учебу. Нужно сменить фокус с оценок на отношения, с контроля на доверие. Дети, которые чувствуют поддержку дома, рано или поздно находят свою мотивацию», - заключил Зудин.

