Оксана Самойлова заявил, что читает и анализирует все новости о себе в СМИ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Не всегда пресса восхваляет звезд, как и подписчики в соцсетях не всегда доброжелательны. Как вынести их оценки?

Блогер, модель и предприниматель Оксана Самойлова установила телевизоры по всему дому, чтобы в любой комнате получать новости о своей же персоне. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на партнерском дне VK Видео. По словам звезды, после каждого значимого события она ждет публикаций в прессе и соцсетях.

«Зависит от того, что я делала вчера. Бывают хорошие новости о тебе, бывают не очень хорошие новости, но в любом случае мы все анализируем, все смотрим. Нравится, не нравится — мы все равно смотрим», — призналась она.

Самойлова также считает, что телевидение в последние годы стало более востребованным источником информации. Каждого зрителя интересует что-то свое, но если раньше они изучали только новостные и развлекательные паблики, то теперь все чаще нажимают кнопку на пульте. И все благодаря реалити-шоу.

Ранее в интервью 5-tv.ru Оксана Самойлова делилась планами. После развода с рэпером Джиганом (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) блогер и мать четверых детей решила пожить для себя. В частности, она активно вовлекается в новые проекты и готовится пробовать себя в новых сферах.

Среди увлечений Самойловой — музыка. И она намерена предстать перед публикой в качестве исполнителя. Да непростого, а рэп-исполнителя. А чтобы записывать песни было еще приятнее и интереснее, звезда, возможно, создаст коллаборации со знаменитыми друзьями. С кем в дуэте мечтает спеть Оксана?

