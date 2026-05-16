Разведенная Оксана Самойлова повесила телевизоры в каждую комнату: и вот зачем

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Каково смотреть и читать новости о себе? Блогер знает это лучше многих, более того, всегда держит руку на пульсе.

Блогер, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова считает, что в последние годы у телепродюсеров все лучше получается привлекать зрителей и даже забирать их из интернета. Она и сама предпочитает получать информацию или смотреть развлекательный контент на большом экране.

«Было время, наверное, 2018-й, до 2023-го года, когда больше смотрели все-таки интернет. Но сейчас благодаря реалити-шоу как будто бы аудитория ТВ возвращается. Я не думаю, конечно, что молодое поколение точно не смотрит с утра, но когда идет что-то интересное, они включают», — сказала звезда корреспонденту 5-tv.ru в ходе партнерского дня VK Видео.

Самойлова отметила, что смотрит новости, которые касаются ее профессиональной деятельности, чтобы не отставать от трендов. Блогер руководит брендом косметики, так что быть в курсе последних тенденций в сферах красоты и предпринимательства просто необходимо.

Помимо новостей Самойлова интересуется и другими программами, но по большей части потребляет развлекательный контент. А еще она ищет информацию о себе — периодически попадаются хорошие, а иногда неприятные, но все их нужно изучить и проанализировать. Похоже, телевизионная техника в доме звезды не выключается.

«Конечно, у меня в каждой комнате телевизор. Если я даже смотрю интернет-контент, то я смотрю его через телевизор, потому что это удобнее. Если ты садишься всей семьей, то как ты будешь (смотреть что-то на смартфоне), это же неудобно. Поэтому у нас телики везде», — заключила Самойлова.

Блогер не так давно развелась с рэпером Джиганом (Настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.).

