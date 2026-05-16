Родные Светличной объяснили, почему на ее могиле до сих пор нет памятника

По словам невестки, процесс требует определенного времени.

Родственники заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной рассказали, когда на могиле актрисы установят памятник. Планами и причинами затягивания процесса поделилась в беседе с 360.ru ее невестка Ольга.

Она заявила, что само надгробие уже практически готово, однако его установку нужно проводить в определенное время. По ее словам, монумент актрисе планируют поставить до осени этого года.

«Памятник ставится по законам с 15 мая по 15 октября. Раньше никто не ставит. Он уже полностью готов. Это будет хороший памятник», — сообщила невестка.

Ольга также отметила, что в ближайшее время внучка отправится на Троекуровское кладбище, где похоронена Светличная, чтобы получить разрешение на установку памятника и решить ряд организационных вопросов.

Светличной 15 мая могло бы исполниться 86 лет. Актриса ушла из жизни в ноябре 2024 года из-за сердечной недостаточности. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Бриллиантовая рука» и «Семнадцать мгновений весны».

