Ваня Дмитриенко сделал отцу трогательный сюрприз

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/dmitrienko_vanya; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист не рассказал своему папе о предстоящем визите.

Певец Ваня Дмитриенко тайно приехал в Красноярск, чтобы устроить сюрприз своему отцу. Реакцию родственника он запечатлел на видео и разместил на своей странице в социальной сети.

Исполнитель был в этот момент со своей сестрой Валерией. О его предстоящем визите не знал никто. В ролике он объяснил, что редко снимает подобный контент, однако по такому случаю решил сделать исключение.

Когда брат и сестра подъехали к загородному дому, где живет родитель, Ваня позвонил его новой жене и попросил, чтобы она сказала супругу якобы принять курьера. Увидев своих детей, мужчина от счастья выронил телефон из рук и принялся их обнимать.

Родители артиста находятся в разводе — они расстались, когда Ваня был еще подростком. Сейчас у отца новая семья, но это не мешает мужчине поддерживать теплые отношения с сыном и дочерью.

Ранее Дмитриенко рассказал о том, как он случайно съел крем со змеиным ядом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ