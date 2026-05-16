Анастасия Волочкова установила имплант по совету фигуриста Алексея Ягудина

После серьезного хирургического вмешательства балерина почти сразу оказалась у станка — врачи в шоке!

Заслуженная артистка России и бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова перенесла операцию по совету фигуриста, олимпийского чемпиона 2022 года Алексея Ягудина. Об этом она рассказала в интервью «МК».

Немецкие хирурги заменили Волочковой тазобедренный сустав. По словам звезды, в течение многих лет она мучилась от боли в бедре и наконец решилась на радикальные меры. Она восстанавливается после вмешательства в России и уже радуется первым результатам. Даже вернулась к тренировкам, несмотря на предупреждения медиков о рисках.

«Клинику в Германии мне посоветовал мой друг Алексей Ягудин, у него там поменяли два тазобедренных сустава, и, видите, результат налицо», — сказала Волочкова.

С момента операции прошло три месяца. Балерина призналась, что старается следовать предписаниям врачей, но не может удержаться от тренировок и концертов. Она отправляет немецким специалистам видео с концертов, чем повергает их в «культурный шок». У 50-летней артистки уже было 12 выступлений, и она чувствует себя отлично.

Волочкова призналась, что от прежней боли остались лишь слабые отголоски, и она все еще не может к этому привыкнуть. По завершении реабилитационного периода, согласно прогнозам, она сможет забыть о многолетнем недуге. Когда же доктора просят знаменитость повременить с шоу, она отвечает: «Пусть пока сами повременят, а я потанцую».

