Москвичам пообещали резкое потепление на следующей неделе

Жителей и гостей Москвы на следующей неделе ожидает потепление — столбики термометров ночью поднимутся до 18 градусов тепла, а днем превысят отметку в 30 градусов. Об этом РИА Новости рассказал глава отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев.

По словам эксперта, температура в столице превысит норму на семь-девять градусов. Он также подчеркнул, что днем воздух прогреется до 32 градусов тепла.

Кроме того, синоптик пояснил, что высокая погода сохранится в городе практически на протяжении всей следующей недели.

О предстоящей жаре в период с 18 по 22 мая предупреждали в МЧС. В ведомстве призвали горожан соблюдать осторожность, избегать длительного пребывания на солнце, носить головные уборы и пить больше воды.

Ранее специалист центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что жара, которая будет в Москве на следующей неделе, придет из Средней Азии и Казахстана. При этом он добавил, что она продержится четыре дня.

