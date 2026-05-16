Кота со стрелой в черепе спасли волонтеры в Дагестане

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Животное сейчас самостоятельно ходит в туалет и питается.

Дагестанские волонтеры спасли котенка, у которого в черепе оказалась стрела от арбалета. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

Раненое животное нашли в Хасавюрте. При этом причины попадания предмета в голову неясны. Неравнодушные граждане собрали необходимую для лечения денежную для лечения сумму, после чего пострадавшего малыша доставили в одну из ветеринарных клиник Ростова-на-Дону.

Кроме того, чтобы избежать дополнительных повреждений во время перевозки волонтеры самостоятельно обрезали края стрелы. По словам волонтеров, кот уже самостоятельно ест и пьет, а также ходит в туалет.

