Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2026», который в этом году проходит в Вене, состоится 16 мая на арене Wiener Stadthalle. За победу сразятся 25 участников — по десять из первого и второго полуфиналов, представители «Большой четверки» (Великобритания, Германия, Италия, Франция) и страна-хозяйка Австрия автоматически прошли в финал. В этом году российские телеканалы не транслируют «Евровидение», но следить за итогами состязаний можно на сайте 5-tv.ru.

Особенности проведения «Евровидения» в 2026 году

Юбилейный 70-й песенный конкурс по традиции проходит в стране, представитель которой победил годом ранее. Это был австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. Площадкой выбран крупнейший крытый стадион, вмещающий до 16 тысяч зрителей. До этого Вена уже дважды принимала «Евровидение» — в 1967-м и 2015-м.

Смотр проходит в три этапа: два полуфинала, они прошли 12 и 14 мая, и один финал. Государства-участники выбирают сольного артиста или группу, они могут петь на родном языке или на английском, на сцене во время выступления разрешено одновременное присутствие шести человек максимум.

Конкурсантов оценивают телезрители из стран-соперниц и Национальное жюри из семи человек — дают от одного до 12 очков. С 2022 года по решению Европейского вещательного союза (EBU) Россия исключена по политическим причинам, связанным с началом спецоперации на Украине, но жители могут проголосовать в категории «Остальной мир». Голосовать можно до десяти раз в приложении «Евровидения» или по телефону (платно).

Заключительное шоу начнется в 21:00 по среднеевропейскому времени — в 22:00 по московскому. Ведущими мероприятия назначены певица наследница известной ювелирной компании Виктория Сваровски и актер Михаэль Островский. Судя по количеству участников, смотр может продлиться более четырех часов. Итоги будут оглашены по завершении всех выступлений в прямом эфире.

Скандалы «Евровидения-2026» — политические и не только

В этом году в Вену приехали представители 35 стран — худший показатель с 2003 года. Испания вышла из «Большой пятерки» и бойкотировала шоу из-за допуска Израиля, ведущего боевые действия в секторе Газа. К ней присоединились Нидерланды, Ирландия, Исландия, Турция, Черногория, Алжир и Словения. Болгария, Румыния и Молдова также планировали отказаться от участия, но передумали. На протяжении обоих полуфиналов на улицах Вены гудели антиизраильские демонстрации, полицейскую охрану пришлось усилить кинологами, специалистами по борьбе с экстремистами и операторами дронов.

Во время выступления израильского конкурсанта Ноама Беттана некоторые зрители кричали и требовали «остановить геноцид» и поддерживали Палестину, их выволокли из зала. Прошлогодний победитель Йоханнес Питч тоже выступал против Тел-Авива, но на шоу все же явился. Датского исполнителя Серена Торпегора Лунна окатила волна хейта за публикации с наклейками на его ноутбуке в поддержку Израиля, но он избежал так называемой отмены, убедив публику, что компьютер не его, а знакомых.

Во время выступления польской участницы Алиции Шемплинской (ALICJA) в трансляцию попали нецензурные выражения комментаторов. Румынская певица Александра Кэпитэнеску вышла с песней Choke Me, что переводится как «задуши меня» и повторила фразу около 30 раз. Эву Марию из Люксембурга уличили в плагиате, а финский вещатель Uuden Musiikin Kilpailu в публикации с отчетом второго полуфинала вместо флага Хорватии показал российский триколор.

Список финалистов «Евровидения-2026»

В первом полуфинале лидерами и претендентами на победу стали певица Essyla (Элис Ван Эсбек) из Бельгии, Акилас Митилинэос из Греции, Ноам Беттан из Израиля, Лайон Сика (Томас Аленчикас) из Литвы, Satoshi (Влад Сабажук) из Молдовы, Алиция Мария Шемплинская из Польши, группа Lavina из Сербии, Линда Лампениус и Пете Паркконен из Финляндии, фолк-поп группа Lelek из Хорватии и певица FELICIA (Фелисия Эрикссон) из Швеции.

Из второго получинала выбраны Дельта Гудрем из Австралии, Алис Каллачи из Албании, Дара (Дарина Йотова) из Болгарии, Серен Торпегор Лунн из Дании, Антигони Бакстон с Кипра, Эйдан Кассар с Мальты, Йонас Ловв из Норвегии, Александра Кэпитэнеску из Румынии, LELÉKA (Виктория Лелека) с Украины, Даниэль Жижка из Чехии.

Автоматически финалистами стали певец Cosmó (Бенджамин Гедеон) из Австрии, певец Look Mum No Computer (Сэм Бэттл) из Великобритании, Сара Энгельс из Германии, Саль да Винчи (Сальваторе Майкл Соррентино) из Италии, Монро Вата Ригби из Франции.

Главный претендент на победу — финский дуэт из скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с песней Liekinheitin («Огнемет»). Букмекеры дают шансы представителю Греции и его композиции Ferto («Принеси») и исполнителю из Дании с балладой Før Vi Går Hjem («Прежде чем мы поедем домой»).

Украину в этом году не жалуют. В 2022-м группа Kalush Orchestra победила, и ее встречали овациями. К 2026-му Европа, видимо, устала от прокиевской повестки и приняла украинско-немецкий фолк-джазовый коллектив LELÉKA прохладно. Музыканты прошли в финал, но аналитики больших ставок на них не делают.

Стало известно, что детский конкурс песни «Евровидение 2026» состоится на Мальте. Он пройдет 24 октября 2026 года.

