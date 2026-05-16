SHAMAN пошутил о маленьких пенисах своих хейтеров: «5 сантиметров»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певец высказался в адрес критиков прямо на сцене

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, решил в шуточной форме ответить своим ненавистникам. На одном из концертов он указал на скромные размеры их половых членов.

Певец произнес свою фразу прямо во время выступления на сцене. Ярослав взял паузу, чтобы поправить свой платок на пиджаке, чтобы он «торчал идеально». Сразу после исполнитель перешел на другую тему.

«Я как раз к этому и веду, что все должно быть в идеале, платочек там, сколько пять миллиметров или сантиметров. У кого как. Это я сейчас про своих хейтеров, недоброжелателей, да?» — заявил артист.

Собравшиеся отреагировали на слова Дронова по-разному. Сидевшие в первых рядах зрители посмеялись над его шуткой и даже поапплодировали. Другие решили промолчать и не выражать никаких эмоций.

Ранее поклонники известной российской группы «Руки Вверх!» осудили Ярослава за кавер на песню «Алешка».

