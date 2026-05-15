Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область

Четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Мужчина и три женщины пострадали от осколков сдетонировавшего дрона.
ВСУ продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области. По данным местного оперативного штаба, четыре мирных жителя получили ранения при очередной атаке FPV-дронами. Кроме того, повреждения получили окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор. Другие последствия удара еще уточняются.
«В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона мужчина и три женщины получили осколочные ранения. Бригада скорой медицинской помощи (СМП) доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сказано в публикации оперштаба в мессенджере МАКС.
Двумя часами ранее представители оперштаба заявили, что беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. По последним данным, количество пострадавших возросло до девяти, в их числе есть дети. В частности, трехлетнюю девочку госпитализировали с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги. Бригады скорой помощи также доставили ее и других потерпевших в городскую больницу № 2.
В результате удара в доме загорелись несколько балконов, повреждены фасад и остекление. Ситуацию на месте происшествия контролирует временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. Врачи в медучреждениях спасают пострадавших с осколочными ранами, акубаротравмами (повреждение структур среднего и внутреннего уха при воздействии взрывной ударной волны. — Прим. ред.).
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число пострадавших в результате атаки БПЛА на Рязань увеличилось до 28 человек.
