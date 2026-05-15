Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Среди пострадавших трехлетний ребенок.
Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в мессенджере МАКС.
В результате удара пострадали как минимум четыре человека, среди них — трехлетний ребенок. По предварительным данным, девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги. Бригада скорой помощи доставила ее в детскую областную клиническую больницу. Также госпитализирована женщина с травмами лица и голени.
Еще двоих пострадавших, мужчину и женщину, с осколочными ранениями направили в городскую больницу № 2 Белгорода.
После детонации в доме загорелись несколько балконов. Пожарным удалось быстро ликвидировать открытое возгорание. Кроме того, повреждения получили фасад здания и остекление. На место происшествия выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число пострадавших после атаки беспилотников в Рязани увеличилось до 28 человек. Среди пострадавших есть дети — четверых из них доставили в детскую областную клиническую больницу.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.