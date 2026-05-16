Желтая улыбка: когда цвет зубов «кричит» об опасных болезнях

Aif.ru: пожелтение зубной эмали может быть связано с желудочными заболеваниями

Специалисты предупреждают, что изменение оттенка эмали далеко не всегда связано с вредными привычками.

Потемнение и пожелтение зубной эмали может быть вызвано не только курением или любовью к кофе, но и серьезными медицинскими проблемами, включая желудочные заболевания. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, главный врач клиники Яна Дьячкова.

Одной из неочевидных причин изменения цвета зубов является гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Как поясняет эксперт, при этой патологии кислота из желудка попадает в ротовую полость и постепенно разрушает эмаль с внутренней стороны. В результате защитный слой истончается, и начинает просвечивать дентин, имеющий естественный желтоватый оттенок.

«Кислота постепенно деминерализует эмаль, особенно на небных и язычных поверхностях зубов, то есть с внутренней стороны. Истончение этого слоя усиливает проявление естественного цвета дентина, из-за чего зубы визуально выглядят более желтыми», — подчеркнула Дьячкова.

Кроме того, на эстетику улыбки влияют возрастные изменения, так как со временем эмаль стирается в ходе жевательной нагрузки, а также сухость во рту, вызванная стрессом или приемом лекарств.

Дополнительными факторами риска выступают нарушения прикуса и необоснованное частое отбеливание. При неправильном смыкании челюстей нагрузка распределяется неравномерно, что приводит к ускоренному износу отдельных участков зубов.

Что касается популярных процедур осветления, то злоупотребление перекисью водорода делает поверхность зуба пористой и беззащитной перед пищевыми красителями.

Стоматолог напомнила, что естественный цвет костной ткани редко бывает идеально белым, обычно он варьируется от молочного до теплого бежевого. Однако при резком изменении тона или появлении пятен необходимо незамедлительно обратиться к специалисту для диагностики причин.

