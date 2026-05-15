Самолет с вернувшимися из плена российскими военными сел в Подмосковье

Самолет Ил-76 с военнослужащими Вооруженных сил России, которые были освобождены из украинского плена, успешно совершил посадку на аэродроме в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что Россия вернула из украинского плена 205 бойцов, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сразу после приземления освобожденные бойцы ВС РФ покинули воздушное судно по специальной рамке и пересели в подготовленные транспортные средства.

Перед прибытием в Россию военнослужащие находились на территории Белоруссии. Там им была своевременно предоставлена первичная психологическая и медицинская помощь.

Во вторник, 12 мая, бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия вернула из украинского плена уже более 3,7 тысячи военнослужащих. Помощь в возвращении граждан оказывал помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам омбудсмена, он контролировал, чтобы обменные процессы шли «как положено». Главной радостью уполномоченный по правам человека назвала возвращение 165 жителей Курской области.

