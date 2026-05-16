Онемела от шока: россиянки домогался неизвестный мужчина на пляже во Вьетнаме

Фото: © Getty Images/intek1

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Местная полиция отказалась принимать от туристки заявление.

Гражданки России на пляже во вьетнамском городе Дананг домогался неизвестный. Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Я просто лежала жопой загорала. Какой-то чел, я даже не видела сначала, не поняла, что происходит. Падает кто-то на колени, берет меня за жопу. Я в начале думаю, что это еще одна моя подружка прикалывается. Но потом происходит то, что он мне резко раздвигает „булки“ и начинает языком лизать», — рассказала девушка.

Рядом с ней находилась еще одна подруга, которая, увидев происходящее, начала кричать и звать на помощь. А сама пострадавшая от шока и страха оцепенела и не смогла произнести ни слова.

После того как неизвестный перестал к ней прикасаться, он не убежал и не испугался, а вел себя «абсолютно спокойно, будто ничего не произошло».

Девушка уточнила, что все это происходило в десять утра на пляже, где в это же время отдыхало много людей.

Россиянка обратилась в местную полицию, но без видео доказательств у туристки не стали принимать заявление. Затем она попросила помощи в консульстве РФ. Там подтвердили, что необходима запись, но обещали предоставить переводчика для общения с сотрудниками правоохранительных органов Вьетнама.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в некоторых местах на нашей планете туристам следует соблюдать особую осторожность и бдительность. Рейтинг опасных туристических направлений возглавляет столица Венесуэлы — Каракас. Также в подобном списке оказались города США, Бразилии и Гондураса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.