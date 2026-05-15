Строгие диеты не работают: врачи назвали главные ошибки при снижении веса

Попытки экстренно снизить вес к отпуску могут обернуться серьезными патологиями.

Стремление быстро снизить вес к летнему сезону или важному событию может нанести серьезный ущерб здоровью и привести к еще большему набору массы в будущем. Об этом в беседе с aif.ru рассказала главный врач Профессорской клиники эндокринологии и диабета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова.

По словам врача, путь радикальных ограничений неизбежно заканчивается срывом. Она пояснила, что чем сильнее диета отличается от привычного рациона, тем короче будет период ее соблюдения. Специалист отметила, что человек, привыкший к сладкому и мучному, не сможет долго питаться исключительно пресной капустой и курицей.

Вместо самоистязания врачи рекомендуют использовать современные методы фармакотерапии, которые помогают контролировать аппетит и формировать правильные пищевые привычки на долгосрочной основе, а не на одну неделю перед поездкой на море.

Медицинские стандарты предполагают постепенное снижение веса — не более одного килограмма в неделю. Исследования показывают, что потеря даже десяти процентов от начальной массы тела за полгода существенно снижает риск сердечно-сосудистых патологий.

При экстремальных диетах организм теряет в основном воду и мышечную ткань, которая является важным эндокринным органом. Чем меньше мышц, тем меньше энергозатраты, и тем выше вероятность, что съеденные калории будут откладываться и превращаться в жир.

Кроме того, «эффект йо-йо», выражающийся в циклическом наборе и сбросе веса, повышает риск развития диабета второго типа и может спровоцировать нарушения в работе печени из-за резкого выброса жирных кислот.

