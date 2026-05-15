«Все документы, все официально»: Лерчек показала доказательства своего лечения

Лерчек показала подписчикам выписной лист в доказательство ее лечения от рака

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru

Блогер прошла уже пятый курс химиотерапии.

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, показала подписчикам выписной лист в доказательство ее лечения от рака. Видео она выложила в личный профиль в соцсетях.

Лерчек заявила, что прошла уже пятый курс химиотерапии, при этом ее состояние стало гораздо лучше. Блогер предстала перед аудиторией в парике и с макияжем.

«Можете поздравить, пятая химия позади! Вот мой выписной эпикриз, все документы, все официально. Чувствую себя хорошо. В этот раз не тошнило», — сказала блогер.

Чекалина выразила надежду, что в последующие дни тошнота ее «не догонит». Также блогер поблагодарила всех за поддержку.

В сети все еще не утихают дискуссии по поводу того, действительно ли Лерчек больна или же это такой циничный способ избежать тюремного заключения. Блогер не раз отмечала, что ей морально тяжело дается читать такие претензии в свой адрес. Теперь Чекалина стала чаще публиковать в своем блоге медицинские документы и рассказывает о ходе лечения.

Весной 2026 года, вскоре после четвертых родов, у Чекалиной диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами. В настоящее время блогер проходит курс лечения.

В марте с Чекалиной сняли домашний арест, заменив меру пресечения на запрет определенных действий. Ранее Лерчек, ее супруга Артема Чекалина и их партнера Романа Вишняка обвиняли в выводе средств за рубеж с использованием подложных документов.

Ранее 5-tv.ru писал, что врач усомнился в правдивости диагноза Лерчек. Рак желудка — крайне «злое» заболевание, от которого невозможно быстро излечиться, подчеркнул специалист.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.