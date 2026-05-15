Герцогиня Сассекская считает, что члены королевской семьи намеренно перетягивают на себя внимание прессы.

Меган Маркл выразила крайнее недовольство тем, что Букингемский дворец якобы систематически затмевает их с принцем Гарри важные инфоповоды своими официальными мероприятиями. Об этом сообщило издание In Touch Weekly.

По словам осведомленного источника, последней каплей для супруги принца Гарри стала подготовка сольного визита принцессы Уэльской в Италию.

Меган убеждена, что поездка Кейт Миддлтон — это тщательно спланированный PR-ход, направленный на то, чтобы отвлечь общественность от недавних успехов Сассекских после их возвращения из Австралии и последовавшего за этим позитивного освещения их деятельности в медиа.

Противостояние обострилось на фоне того, что 44-летняя Кэтрин привлекла внимание мировых СМИ своей первой зарубежной поездкой с момента объявления о серьезном диагнозе в 2024 году.

Согласно графику, принцесса прибывает в Реджо-Эмилию для двухдневного визита, посвященного вопросам раннего развития детей. Данная тематика является ключевым направлением ее работы в рамках Королевского фонда, созданного еще в 2021 году.

Инсайдер подчеркивает, что Меган и Гарри чувствуют давление со стороны дворца, так как официальный Лондон открыто не одобряет «неофициальные туры» пары, при этом максимально подсвечивая активность старших членов монаршей семьи в те же периоды времени.

Несмотря на внутренние семейные трения, визит Кейт Миддлтон имеет четкую социальную направленность. Программа пребывания в Италии сосредоточена на образовательных инициативах и поддержке подрастающего поколения, что подтверждалось данными британской вещательной корпорации.

Тем временем окружение Сассекских утверждает, что Гарри и Меган устали от политики «кражи славы», когда их инициативы остаются на периферии из-за громких анонсов из Лондона.

