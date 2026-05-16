Смертельный сон: няня с 20-летним стажем залечила младенца до смерти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Профессиональный уход обернулся трагедией для восьминедельного ребенка.

В Великобритании установили личность няни, которая довела восьминедельного младенца до гибели в январе 2024 года, дав ему чрезмерную дозу успокоительных препаратов. Об этом сообщает The Mirror.

По данным следствия, инцидент произошел во время ночного дежурства Александры Дэвидсон, опытного специалиста с двадцатилетним стажем. Мальчик был найден без сознания в своей кроватке, а последующая экспертиза обнаружила в его организме антигистаминное средство с седативным эффектом. Коронерский суд подтвердил, что препарат, скорее всего, был введен ребенку намеренно, чтобы тот не капризничал и быстрее заснул.

Расследование показало, что полиция изначально не нашла признаков насилия или пренебрежения, из-за чего обыск в доме няни провели лишь спустя несколько месяцев. К этому моменту многие важные улики были безвозвратно утеряны, однако в жилье Дэвидсон все же обнаружили наполовину пустой флакон препарата, который обнаружили в организме малыша.

Представители агентства, через которое женщина нашла работу, заявили, что уже прекратили с ней сотрудничество и глубоко сочувствуют родителям. Важно отметить, что по правилам организации персоналу категорически запрещено самостоятельно давать детям любые лекарственные средства.

Данная трагедия вызвала широкий общественный резонанс и требования ужесточить контроль за рынком частных услуг по уходу за детьми. Профессор Фиона Уилкокс подчеркнула в отчете, что промедление полиции в сборе доказательств помешало предъявить обвинения по уголовным стандартам.

Национальная ассоциация нянь призвала создать единый государственный реестр специалистов, чтобы родители могли проверять квалификацию и биографию работников. В настоящее время сектор остается практически нерегулируемым, что, по мнению экспертов, создает угрозу для жизни детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.