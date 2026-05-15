Мед или сахар? Что полезнее для вашего организма

Между продуктами существует очень тонкая грань, которую легко перейти.

Мед является источником сахара и не может считаться полноценной здоровой альтернативой обычному подсластителю. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам нутрициолога Дженны Хоуп, качественный продукт действительно содержит больше питательных веществ, чем рафинад, однако между ними существует очень тонкая грань, которую легко перейти.

Специалист подчеркнула, что в одной чайной ложке меда содержится около 21 калории и шести граммов углеводов, что даже несколько выше показателей белого сахара (16 калорий и четыре грамма соответственно). Тем не менее, мед выигрывает за счет отсутствия «пустых калорий» и наличия полезных микроэлементов.

В состав натурального меда входят витамины группы В и витамин С, которые необходимы для поддержания иммунитета, работы нервной системы и выработки коллагена. Также продукт богат минералами, такими как цинк, медь, железо и кальций. Особенно выделяется мед манука, производимый в Новой Зеландии.

Ученые подтвердили его уникальные антибактериальные свойства, обусловленные наличием метилглиоксаля (MGO). Это вещество способно эффективно подавлять рост бактерий, что делает мануку мощным природным антисептиком.

Несмотря на популярные мифы, мед не способен излечить от аллергии на пыльцу, так как научные доказательства этого отсутствуют. Однако его эффективность в борьбе с кашлем и болью в горле подтверждена исследованиями Оксфордского университета. Мед оказался на 36% эффективнее традиционных лекарств при лечении кашля.

Диетологи рекомендуют употреблять этот продукт умеренно, сочетая его с белками или жирами, например, добавляя в греческий йогурт. Это помогает избежать резких скачков сахара в крови и дольше сохранять чувство сытости. Эксперты также советуют отдавать предпочтение сырому местному меду, избегая пастеризованных вариантов с добавками.

