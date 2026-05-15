На Урале спасли потерявшуюся в горах 20-летнюю туристку

Девушка отправилась в поход в одиночку.

В Свердловской области нашли 20-летнюю туристку из Подмосковья, которая отправилась на гору Качканар и заблудилась. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС в мессенджере МАКС.

«Накануне на пульт диспетчера 278-й пожарно-спасательной части поступила информация по системе 112, что на горе Качканар заблудилась девушка, которая пошла в поход одна. Девушка не зарегистрировала туристический поход», — отметили в МЧС по Свердловской области.

Сначала спасатели прибыли в точку, которую девушка указала по телефону, но ее там не оказалось. Туристка не слышала криков и сигналов поисковиков. Позже ей удалось снова дозвониться до службы 112 и передать обновленные координаты.

Поиски осложняла погода. В горах лежал снег, а видимость была практически нулевой из-за тумана и дождя. Группа из сотрудников МЧС, полиции и волонтеров прочесывала местность на автомобилях, квадроциклах и пешком.

Жительницу Подмосковья нашли поздно вечером. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

