Члены делегации США выбросили в аэропорту все, что им дали китайские чиновники

Фото: Reuters/Evan Vucci

Члены американской делегации перед вылетом из Китайской Народной Республики выбросили все, что им дали местные чиновники. Об этом сообщила в соцсети X корреспондент издания New York Post Эмили Гудин.

«Ничего из Китая (проносить — Прим. ред.) на борт самолета не разрешено», — написала она.

Американцы имели при себе аккредитации, одноразовые мобильные устройства и значки — все это они выбросили в мусорный бак у трапа в аэропорту.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин 13 мая, государственный визит завершился спустя двое суток. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп обсудил экспорт американской нефти и сельскохозяйственной продукции и другие экономические вопросы.

Также глава Белого дома заявил о плане нарастить присутствие американского бизнеса в Китае. Кроме того, Трамп сообщил, что Китай намерен вовлечься в урегулирование конфликта в Ближнем Востоке.

