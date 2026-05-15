Школьник достал пистолет, чтобы разнять дерущихся подруг

Миротворческая миссия обернулась арестом.

В США 16-летний ученик средней школы был задержан полицией после того, как достал огнестрельное оружие во время конфликта в коридоре учебного заведения. Об этом сообщило Yahoo.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел утром, когда между двумя подругами школьника завязалась потасовка. Одна из девушек была его возлюбленной. Вмешавшись в драку, чтобы разнять сверстниц, подросток извлек из-за пояса предмет, похожий на пистолет.

Очевидцы немедленно подняли тревогу. Это позволило сотрудникам службы безопасности оперативно среагировать на угрозу.

Сержант полиции уточнил, что подозреваемый фактически прекратил драку, схватил одну из девушек и продемонстрировал оружие.

При этом выстрелы не производились, и никто из присутствующих не получил ранений. Охранник школы сумел быстро повалить подростка на пол и изъять у него заряженный пистолет.

Один из свидетелей события, 17-летний ученик, описал обстановку как крайне напряженную. Он отметил, что после раздавшихся криков в школе сработала система экстренного оповещения.

Всех находившихся в коридоре учеников оперативно распределили по безопасным помещениям, включая небольшие тренерские кабинеты и атлетический зал, пока не миновала опасность.

Директор школы в письме к родителям подчеркнула, что благодаря профессионализму службы безопасности ситуацию удалось локализовать в кратчайшие сроки.

Учебное заведение было временно заблокировано. Однако после ареста подозреваемого занятия продолжились в обычном режиме.

В настоящий момент 16-летний юноша находится под стражей, ему предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия. Полиция продолжает изучать записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную хронологию событий.

