В Стерлитамаке школьник получил травмы на карусели из-за действий оператора

Мальчика зажало между элементами конструкции.

В Стерлитамаке следователи возбудили уголовное дело по факту травмирования 12-летнего мальчика на аттракционе в местном парке культуры и отдыха. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета в Башкирии в мессенджере МАКС.

По предварительной информации, инцидент произошел 10 мая. Как установили правоохранители, школьник по указанию оператора начал переходить из одной кабины в другую, однако в этот момент механизм неожиданно пришел в движение.

В результате мальчика зажало между элементами конструкции. Ребенок получил тяжелые травмы, его экстренно госпитализировали. Позже его перевели в детскую республиканскую больницу в Уфе, где ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

Сотрудники Следственного комитета проводят комплекс проверочных и следственных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли привести к травмированию мальчика.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников, отвечавших за эксплуатацию аттракциона, соблюдение техники безопасности и техническое состояние оборудования. Ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.

