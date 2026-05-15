Рев и крики у цирка: во Владимире львы напали на человека
Известно, что пострадал дрессировщик.
Во Владимире возле передвижного цирка львы напали на человека. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
Инцидент с участием хищников произошел на Тракторной улице. По словам очевидцев, рядом с фургонами внезапно раздались громкий рев львов и крики мужчины, после чего на территории началась суета.
По информации источника, сотрудники цирка бросились к вольерам с палками, а другие работники в это время вызвали скорую помощь. Позже из цирка вывели мужчину с перевязанным предплечьем. Медики уложили пострадавшего на носилки и доставили его в больницу для оказания помощи.
Как рассказала кассир цирка, львы поцарапали дрессировщика. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что трехлетняя девочка получила серьезные травмы лица в результате атаки львенка. Маленький хищник набросился на нее во время частной фотосессии на территории государственного цирка. Состояние пострадавшей оказалось критическим: от полученных ранений и болевого шока девочка потеряла сознание прямо на месте происшествия.
