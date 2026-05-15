Путин отметил эффективность принятых правительством экономических мер

Глава государства отметил, что уровень безработицы по-прежнему остается на минимальном уровне.

Меры, принятые правительством России для улучшения ситуации в экономике, стали давать положительный результат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании правительства по экономическим вопросам.

«Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года», — сказал он.

Глава государства уточнил, что меры стали давать определенный «сдержанный» результат. Тем не менее, как уточнил Путин, это положительный эффект.

Также за этот период, по его словам, прирост промышленного производства за этот период составил 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла высокими темпами — 3%.

Кроме того, в ходе совещания Путин затронул вопрос безработицы. Как сказал президент, она остается на минимальном уровне — 2,2%.

«Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей и секторов», — резюмировал российский лидер.

