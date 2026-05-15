В Москве простились с телеведущим Владимиром Молчановым

Проводить в последний путь журналиста пришли многие известные личности. Среди них — Владимир Познер и Яна Чурикова.

В столице простились с известным телеведущим, автором программы «До и после полуночи» Владимиром Молчановым. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Церемония состоялась в церкви Космы и Дамиана в Шубине, вблизи Большого театра. Проводить в последний путь журналиста пришли десятки людей — родственники, друзья и коллеги. Среди них — генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Владимир Познер, журналист Юрий Рост, режиссер Иван Цыбин, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие.

После панихиды тело Владимира Молчанова кремировали. Позже его прах захоронят на Ваганьковском кладбище.

Владимир Молчанов умер в больнице в ночь на 13 мая. Ему было в 75 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Всего за месяц до его кончины, в конце марта 2026 года, не стало его единственной дочери Анны. Она тоже умерла от рака. Молчанов на ее похоронах не присутствовал. Он простился с дочерью в больнице.

Владимир Молчанов занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. В 1987-м вышла программа «До и после полуночи», которая сделала его знаменитым на весь Советский Союз.

