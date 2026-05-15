Рискованная футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей
Футбольная ставка лишила россиянина трех миллионов рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Лишь один гол отделил азартного болельщика от огромного выигрыша в чемпионате Испании.
Российский любитель спортивных пари лишился суммы в три миллиона рублей после завершения футбольного поединка между «Валенсией» и «Райо Вальекано». Об этом сообщил портал Betonmobile.
Азартный игрок выбрал для крупной ставки встречу 36-го тура испанской Примеры, рассчитывая на триумф «Валенсии». Букмекерские аналитики выставили на такой исход коэффициент 2,34.
В случае успеха и победы номинальных фаворитов чистая прибыль клиента могла составить внушительную сумму, а общая выплата превысила бы семь миллионов рублей. Однако спортивное противостояние завершилось вничью со счетом 1:1, что автоматически привело к аннулированию ставки и потере всех вложенных средств.
На данный момент в турнирной таблице чемпионата Испании «Валенсия» располагается на 11-й строчке, имея в своем активе 43 набранных очка.
Клуб всего на один балл отстает от своего недавнего оппонента — «Райо Вальекано», который удерживает десятую позицию. Стоит отметить, что подобные крупные неудачи любителей ставок в России фиксировались и ранее.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.