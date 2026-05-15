Худруком-директором ансамбля имени Игоря Моисеева назначили Александра Тихонова

Худруком-директором Государственного академического ансамбля народного танца Худруком-директором назначен народный артист России Александр Тихонов. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

«Художественным руководителем — директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева назначен народный артист Российской Федерации Александр Тихонов», — написала она в своем канале в мессенджере МАКС.

В 1993–1998 годах Тихонов учился в Московской государственной академии хореографии, а в 1998 году поступил в училище при ансамбле имени Игоря Моисеева. С 2000 года Александр Тихонов выступает в составе коллектива.

Любимова также сообщила, что Елена Щербакова покидает пост худрука — директора ансамбля и переходит на должность президента коллектива. Она продолжит участвовать в жизни ансамбля, формировании репертуара и концертных программ, а также займется решением стратегических задач художественного развития.

В начале марта стало известно, что оперный певец Ильдар Абдразаков стал новым художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге.

