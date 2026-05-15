«Пять часов не могли попасть домой»: сосед терроризирует жителей ЖК в Петербурге

Агрессивный мужчина заливает силиконом замки, прокалывает колеса машин и устраивает ночные провокации.

В Санкт-Петербурге мужчина годами держит в страхе своих соседей в жилом комплексе на Балтийском бульваре. Об этой истории рассказал 78.ru.

Как утверждают жильцы, их сосед на протяжении нескольких лет устраивает ночные провокации, портит имущество и запугивает семьи с детьми. Все это время его выходки оставались безнаказанными. За эти деяния мужчину прозвали «кошмаром всего дома».

По словам жительницы дома по имени Анна, этот агрессивный сосед может являться бывшим прокурором. Проблемы начались еще в 2019 году, когда он заселился в дом. Сосед начал утверждать, что Анна его затапливает. Однако при осмотре квартиры сантехники не нашли никаких неисправностей.

Анна подчеркнула, что мужчина жаловался на шум из их квартиры, даже когда там еще не было детей. После появления ребенка из-за детского плача сосед начал стучать по батареям, а потом и вовсе испортил семье дверной замок.

«Он залил замочную скважину силиконом. Мы пять часов не могли попасть домой с грудным ребенком, пока нам полностью вырезали замок. В этот день к ребенку должен был приехать педиатр делать прививку», — вспоминает женщина.

Затем семью настигли новые испытания — регулярная порча автомобиля. Как утверждает Анна, их сосед уже несколько раз прокалывал колеса сразу на двух машинах. Потом им и вовсе разбили лобовое стекло бутылкой.

Сначала семья женщины думала, что это совпадение. Однако позже выяснилось, что подобные вещи происходили и с другим соседом. Действовал мужчина точно также: заливал силиконом замки, прокалывал колеса и устраивал ночные провокации.

При этом хулиган действует крайне осторожно: носит перчатки, избегает камер и не оставляет прямых доказательств. Особенно ситуация усугубилась после развода. Тогда мужчина стал приходить к ее дверям в ночное время, стучал ногами и отключал свет.

«Дети были жутко напуганы. Он мог начать долбить в дверь в 11 вечера, когда дети уже лежали в кровати. Иногда отключал свет, когда они были в ванной», — сказала женщина.

Помимо этого, мужчина любить включать громкое радио, стучать тяжелыми предметами по полу. Жильцы уже неоднократно обращались с жалобами на него в прокуратуру и комитеты по правопорядку, но вопрос все еще остается нерешенным из-за недостаточного количества доказательств.

«Он очень хорошо знает законы и понимает, как не попасть под ответственность. Я до сих пор боюсь выходить из квартиры и прислушиваюсь к двери, прежде чем выйти с детьми», — говорит Анна.

Пока что жители стараются избегать любых взаимодействий с соседом, а арендаторов предупреждают о возможных проблемах. Одна из пострадавших уже переехала в соседний подъезд от агрессивного мужчины.

