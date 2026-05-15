«У нас общий настрой»: Лавров о ключевых направлениях партнерства России и Индии

Страны активно сотрудничают в разных сферах.

Москва и Нью-Дели настроены на увеличение поставок российских углеводородов и удобрений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Индии.

«У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства», — сказал Лавров.

Как отметил глава МИД, по сотрудничеству в сфере мирного атома с индийской стороной обсуждали возможность предоставления России новой площадки для строительства еще нескольких блоков атомных электростанций. Это позволит значительно укрепить энергетическую безопасность Индии.

Лавров также напомнил, что в прошлом году Россия и Индия подписали программу развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 года, которая содержит все необходимые шаги, чтобы к этому сроку достичь цели 100 миллиардов долларов в рамках двустороннего товарооборота.

Кроме того, стороны условились укреплять сотрудничество в области транспорта, технологий, инвестиций, включая развитие международного транспортного коридора «Север-Юг» и Северного морского пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров обсудил с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром стратегическое партнерство между странами.

