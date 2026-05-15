«Необходимо притереться»: Лавров о темпах расширения БРИКС

Лавров: БРИКС не будет спешить с расширением состава участников

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В организацию поступают новые обращения от стран, желающих присоединиться к ней.

БРИКС не будет спешить с расширением состава участников. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в министерской встрече объединения в Нью-Дели.

Глава российского дипведомства отметил, что несмотря на поступающие обращения стран по получению полноправного членства в БРИКС, организации нужно наладить работу в текущем составе, прежде чем расширяться.

«БРИКС пару лет назад удвоил свои ряды, и нам необходимо, если хотите, „притереться“ к работе в новом, существенно увеличенном формате», — сказал Лавров

Согласно введенной практике, кандидатов в БРИКС отбирают из числа государств-партнеров объединения, добавил министр.

Заседание министров иностранных дел стран БРИКС состоялось в Индии 14 мая 2026 года, на повестке были глобальные и региональные проблемы, развитие сотрудничества и технологические проекты. В 2026 году объединение БРИКС отмечает 20-летний юбилей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.